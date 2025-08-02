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Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi: Garnacho

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Manchester United'ın kendisinden kulüp bulmasını istediği Arjantinli Alejandro Garnacho ile temasa geçti. Siyah-beyazlılar, Garnacho'da sorun yaşarsa rotasını Jadon Sancho'ya çevirecek.

calendar 02 Ağustos 2025 11:28
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi: Garnacho
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Beşiktaş ile Fenerbahçe, Manchester United'ın 21 yaşındaki Arjantinli sol kanadı Alejandro Garnacho transferinde karşı karşıya geldi.

İki dev kulüp de Manchester ekibinin kendisinden kulüp bulmasını istediği Garnacho ile temasa geçti. Beşiktaş, Garnacho'da sorun yaşarsa Manchester United'ın bir diğer yıldızı Jadon Sancho'yu da gündeminde tutuyor.

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 58 karşılaşmada görev alan Garnacho, 11 gol 10 asistlik katkı sağladı.

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