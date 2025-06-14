Beşiktaş'tan yakın takip: Gabriel Charpentier

Beşiktaş, yeni sezonda özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar için yeni bir iddia gündeme geldi.
BEŞİKTAŞ TAKİPTE
Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Parma forması giyen santrfor Gabriel Charpentier ile ilgileniyor.
Fransız basınındaki haberde, Beşiktaş'ın, 26 yaşındaki futbolcuyu izlediği ve performansını yakından takip ettiği yazıldı.
Charpentier'ın önceliğin İtalya'da kalmak olduğu ancak gelebilecek cazip tekfiflere de kapalı olmadığı kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Parma'da geride kalan sezonda yaşadığı aşil tendonu sakatlığı nedeniyle aralık ayında sezonu kapatan Charpentier, aralık ayına kadar çıktığı 10 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro olarak gösterilen Kongolu santrforun kulübü Parma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
BEŞİKTAŞ TAKİPTE
Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Parma forması giyen santrfor Gabriel Charpentier ile ilgileniyor.
Fransız basınındaki haberde, Beşiktaş'ın, 26 yaşındaki futbolcuyu izlediği ve performansını yakından takip ettiği yazıldı.
Charpentier'ın önceliğin İtalya'da kalmak olduğu ancak gelebilecek cazip tekfiflere de kapalı olmadığı kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Parma'da geride kalan sezonda yaşadığı aşil tendonu sakatlığı nedeniyle aralık ayında sezonu kapatan Charpentier, aralık ayına kadar çıktığı 10 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro olarak gösterilen Kongolu santrforun kulübü Parma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<