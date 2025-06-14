Beşiktaş'tan yakın takip: Gabriel Charpentier

Beşiktaş, Parma forması giyen 26 yaşındaki santrfor Gabriel Charpentier ile ilgileniyor.

calendar 14 Haziran 2025 17:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan yakın takip: Gabriel Charpentier
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Beşiktaş, yeni sezonda özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar için yeni bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ TAKİPTE

Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Parma forması giyen santrfor Gabriel Charpentier ile ilgileniyor.

Fransız basınındaki haberde, Beşiktaş'ın, 26 yaşındaki futbolcuyu izlediği ve performansını yakından takip ettiği yazıldı.


Charpentier'ın önceliğin İtalya'da kalmak olduğu ancak gelebilecek cazip tekfiflere de kapalı olmadığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Parma'da geride kalan sezonda yaşadığı aşil tendonu sakatlığı nedeniyle aralık ayında sezonu kapatan Charpentier, aralık ayına kadar çıktığı 10 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro olarak gösterilen Kongolu santrforun kulübü Parma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


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