Beşiktaş'tan teklif: Vaclav Cerny

Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü transferleri ile transfer döneminde etki yaratan Beşiktaş, kanat transferi için vites yükseltti.
KİRALAMA TEKLİFİ
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Çekyalı oyuncu Vaclav Cerny için Wolfsburg kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Çekyalı oyuncunun, Alman ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
RANGERS DÖNEMİ
Geçtiğimiz sezonu İskoçya Premiership ekliplerinden Glasgow Rangers'ta geçiren Cerny, burada gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
2024/2025 sezonunda Rangers formasıyla 52 maçta görev alan Cerny, 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
KİRALAMA TEKLİFİ
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Çekyalı oyuncu Vaclav Cerny için Wolfsburg kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Çekyalı oyuncunun, Alman ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
RANGERS DÖNEMİ
Geçtiğimiz sezonu İskoçya Premiership ekliplerinden Glasgow Rangers'ta geçiren Cerny, burada gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
2024/2025 sezonunda Rangers formasıyla 52 maçta görev alan Cerny, 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.