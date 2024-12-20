Beşiktaş'tan kura sonrası açıklama

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Türkiye Kupası'nda grup kuralarının çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
"ŞAMPİYONLUK PAROLASIYLA YOLA ÇIKTIK"
Fidan, kura sonrası yaptığı açıklamada "Bu sene biliyorsunuz federasyon bütün sistemi değiştirdi. Aslında biraz denk gruplar oldu. Belirleyici unsurlar deplasmanlar oldu. Deplasman dezavantajını da avantaja çeviririz. Türkiye Kupası'nı son kazanan takımız. Biz yine bu sene şampiyonluk parolasıyla yola çıktık. Biz yine bu sene Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya odaklanmış durumdayız." dedi.
"BEŞİKTAŞ'TA GÖREV ALMAK İÇİN KOLTUĞA GEREK YOK"
Beşiktaş'ta bütün genel kurul üyelerini başkanlık seçiminde oy kullanmaya davet eden Fidan, "Beşiktaş'ta görev almak için koltuğa gerek yok. Bu sebeple Beşiktaş'ın içindeyim, görev alırım almam ama içinde olmaya devam edeceğim. Dün akşam bir yayın yaşandı. Başkan adaylarımız karşılıklı konuşma fırsatı buldu. Futbol demokrasisi için önemli bir adımdı. Devamı gelmeli diye düşünüyorum. Bu sebeple bütün genel kurul üyelerini demokrasi adına oy kullanmaya bekliyorum." ifadelerini de kullandı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN GRUBU
D Grubu: Beşiktaş, Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Sivasspor - Beşiktaş
Beşiktaş - Kırklarelispor
Antalyaspor - Beşiktaş
"ŞAMPİYONLUK PAROLASIYLA YOLA ÇIKTIK"
Fidan, kura sonrası yaptığı açıklamada "Bu sene biliyorsunuz federasyon bütün sistemi değiştirdi. Aslında biraz denk gruplar oldu. Belirleyici unsurlar deplasmanlar oldu. Deplasman dezavantajını da avantaja çeviririz. Türkiye Kupası'nı son kazanan takımız. Biz yine bu sene şampiyonluk parolasıyla yola çıktık. Biz yine bu sene Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya odaklanmış durumdayız." dedi.
"BEŞİKTAŞ'TA GÖREV ALMAK İÇİN KOLTUĞA GEREK YOK"
Beşiktaş'ta bütün genel kurul üyelerini başkanlık seçiminde oy kullanmaya davet eden Fidan, "Beşiktaş'ta görev almak için koltuğa gerek yok. Bu sebeple Beşiktaş'ın içindeyim, görev alırım almam ama içinde olmaya devam edeceğim. Dün akşam bir yayın yaşandı. Başkan adaylarımız karşılıklı konuşma fırsatı buldu. Futbol demokrasisi için önemli bir adımdı. Devamı gelmeli diye düşünüyorum. Bu sebeple bütün genel kurul üyelerini demokrasi adına oy kullanmaya bekliyorum." ifadelerini de kullandı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN GRUBU
D Grubu: Beşiktaş, Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Sivasspor - Beşiktaş
Beşiktaş - Kırklarelispor
Antalyaspor - Beşiktaş