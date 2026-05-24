Beşiktaş'tan gidenler kupa kaldırdı!

Beşiktaş'ın sezon başında ve ara transferde yollarını ayırdığı 5 futbolcu gittikleri takımlarda seznu kupayla noktaladı.
Ara transferde Aston Villa'ya satılan Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Trabzonspor'un transfer ettiği Ernest Muçi, bordo mavili takımla Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Slavia Prag'a transfer olan David Jurasek Çekya Kupası'nı kazanırken, Yunan ekibi AEK'ya kiralanan Joao Mario da Yunanistan kupasını kazandı.
Ara transferde Brezilya ekibi Corinrhians'a transfer olan Gabriel Paulista da kendisiyle aynı soyadı taşıyan kupayı kaldırdı.
Ara transferde Aston Villa'ya satılan Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Trabzonspor'un transfer ettiği Ernest Muçi, bordo mavili takımla Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Slavia Prag'a transfer olan David Jurasek Çekya Kupası'nı kazanırken, Yunan ekibi AEK'ya kiralanan Joao Mario da Yunanistan kupasını kazandı.
Ara transferde Brezilya ekibi Corinrhians'a transfer olan Gabriel Paulista da kendisiyle aynı soyadı taşıyan kupayı kaldırdı.