Beşiktaş'tan Galatasaray'ın golüne tepki

Galatasaray'ın Olimpiu Morutan ile Gaziantep FK'ya attığı gole Beşiktaş Kulübü ve Fenerbahçeli eski yöneticiden tepki geldi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan Galatasaray'ın golüne tepki
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31 Ekim 2021 20:42
Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçta ilk yarının son saniyelerinde gelen gol çok konuşuldu.

Sarı-kırmızılı futbolcu Olimpiu Morutan, 45+3. dakikada sol ayağıyla çaprazdan topu ağlara gönderdi. Bu gole Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılar sosyal medyada tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımın rakip taraftarları, pozisyonunun ofsayt olduğunu belirttiler.

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI!

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan paylaşımda "Adalet herkese lazım" ifadeleri kullandı.



F.BAHÇELİ ESKİ YÖNETİCİNİN SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Metin Siphaioğlu da pozisyonla ilgili paylaşım yaptı. Metin Siphaioğlu paylaşımında "Takımımız maalesef bir kaç haftadır düşüşte. Hepimiz üzgünüz. Ana problemimiz de kesinlikle; saha içi, futbol aklımız, seçimlerimizde. Ama bu akşam gözlerimizin önünde Mandarin Sezonu tiyatrosu oynanıyor. Bir VAR hakeminin bu pozisyona ofsayt vermemesi SKANDAL'dan öte REZALETTİR!" ifadelerini kullandı.


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