BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI!

F.BAHÇELİ ESKİ YÖNETİCİNİN SÖZLERİ

Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçta ilk yarının son saniyelerinde gelen gol çok konuşuldu.Sarı-kırmızılı futbolcu Olimpiu Morutan, 45+3. dakikada sol ayağıyla çaprazdan topu ağlara gönderdi. Bu gole Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılar sosyal medyada tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımın rakip taraftarları, pozisyonunun ofsayt olduğunu belirttiler.Beşiktaş Kulübü'nden yapılan paylaşımda "" ifadeleri kullandı.Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Metin Siphaioğlu da pozisyonla ilgili paylaşım yaptı. Metin Siphaioğlu paylaşımında "T" ifadelerini kullandı.