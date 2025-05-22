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Beşiktaş'ta Zeki Amdouni sürprizi!

Beşiktaş'ın Türk asıllı İsviçreli forvet Zeki Amdouni için Benfica'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

calendar 22 Mayıs 2025 12:03 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 12:04
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Zeki Amdouni sürprizi!
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Siyah-beyazlılar bonservisi Benfica'da bulunan, sezonu kiralık olarak Premier Lig'e yükselen Burnley'de geçiren Türk asıllı İsviçreli forvet Zeki Amdouni'yi gündemine aldı.

Siyah beyazlıların Portekiz ekibine geri dönen 24 yaşındaki golcü futbolcuyu yakından takip ettiği ve ilerleyen günlerde Benfica'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı da gelen haberler arasında.

Benfica'nın da 2028 yılına kadar kontratı bulunan oyuncuyu yeniden kiralamayı düşündüğü ifade ediliyor.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDEN BİRİNDE OYNAMAK İSTİYOR

24 yaşındaki yıldızın önceliğinin de Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak olduğu gelen haberler arasında.

PERFORMANSI

Bu sezon İngiliz ekibiyle 39 maça çıkan Amdouni 7 gol, 1 asiste imza attı. 


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