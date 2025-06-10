Beşiktaş'ta yerli oyuncular için ayrılık vakti

Siyah-beyazlı ekibin yerli oyuncuları olan Tayyip Talha Sanuç, Onur Bulut ve Emrecan Uzunhan'ın da yeni sezon planlamasında düşünülmediği ortaya çıktı.



Adana Demirspor'dan transfer olan Tayyip Talha uzun süren sakatlık dönemi ardından bulduğu şanslarda iyi performans sergileyemedi.



Kayserispor formasıyla etkileyici performansı sonras Beşiktaş'a katılan Onur Bulut da siyah-beyazlı formayla görev aldığı maçlarda beklentilere yanıt veremedi.



Antalyaspor'la kiralık sözleşmesi sona eren stoper Emrecan Uzunhan ise Norveçli teknik adamın ekibi tarafından uygun bulunmadı.



Tayyip Talha, Onur ve Emrecan'ın kamp dönemi öncesinde kiralık veya bonservisleriyle birlikte takımdan ayrılabilecekleri ileri sürüldü.

Beşiktaş 'ta yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çok sayıda oyuncuyla yolların ayrılması düşünülüyor.