Beşiktaş'ta takıma ve Solskjaer'e tepki!

Süper Lig'de sahasında Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, 90+1'de yediği golle sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Rizespor'un ikinci golünün ardından takıma tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünlerin tepkisi, maç bittikten sonra da devam etti.
Beşiktaşlı tribünler, takımla birlikte teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e de tepki gösterdi. Norveçli teknik adam, maçın ardından tribünlere gidip tribünleri alkışladı. Beşiktaş tribünlerinden bu anlarda tepki sesleri yükseldi.
Tribünlerden "Formayı çıkarın s.... gidin" sesleri yükseldi.
Beşiktaşlı taraftarlar, Rizespor'un ikinci golünün ardından takıma tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünlerin tepkisi, maç bittikten sonra da devam etti.
Beşiktaşlı tribünler, takımla birlikte teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e de tepki gösterdi. Norveçli teknik adam, maçın ardından tribünlere gidip tribünleri alkışladı. Beşiktaş tribünlerinden bu anlarda tepki sesleri yükseldi.
Tribünlerden "Formayı çıkarın s.... gidin" sesleri yükseldi.
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