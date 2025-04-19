Beşiktaş'ta Serdal Adalı'ya 110 günde 99 gün ceza

TFF 29 Aralık'ta seçilen Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'ya 3 ay 20 günlük başkanlık dönemi kadar ceza verdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı'ya 110 günde 99 gün ceza
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19 Nisan 2025 11:48

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçim vaatlerinden biri de kulüp başkanlarını demeçleri nedeniyle PFDK'ya sevk etmemekti. Aksine yöneticilere ceza vermek için Disiplin Talimatı'na özel madde ekletti.

Bu özel maddeyi de Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı üzerinde uyguluyor.

29 Aralık'ta Beşiktaş başkanı seçilen Serdal Adalı'yı 110 günlük döneminde cezaya boğdu. Adalı, 3 Nisan'da 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.5 milyon TL ceza aldı. 17 Nisan'da da PFDK, Adalı'ya 54 gün men ve 1.8 milyon TL ceza verdi. Adalı, 14 günde 99 gün men ve 3.3 milyon TL ile cezalandırdı. 

 
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