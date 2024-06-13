Beşiktaş'ta savunmaya yeni aday: Mujakic

Beşiktaş, Ankaragücü forması giyen Nihad Mujakic için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Mujakic'in menajeri Necmettin Mehmedi'yi İstanbul'a davet etti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta savunmaya yeni aday: Mujakic
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13 Haziran 2024 12:53
Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Gabriel Paulista'nın ardından savunmasına bir takviye daha yapmak istiyor.

Stefan Savic ve Mats Hummels gibi isimlerle ilgilenen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim daha geldi; Nihad Mujakic.

MENAJERİ DAVET EDİLDİ

Gelecek sezon üç kulvarda mücadele etmeye hazırlanan ve bu nedenle kadroyu geniş tutmak isteyen Beşiktaş, iki sezondur Ankaragücü forması giyen Nihad Mujakic'in menajeri Necmettin Mehmedi'yi İstanbul'a çağırdı.

TAKIMDA KALMAK İSTEMİYOR

Başkent ekibi ile iki yıllık daha sözleşmesı bulunan Bosna Hersekli stoperin, takımı 1. Lig'e düştüğü için burada kalmak istemediği ve Süper Lig'den bir takıma gitmeyi arzuladığı öğrenildi.

Mujakic'e Trabzonspor ve Eyüpspor kulüplerinin de talip olduğu belirtildi.

MUJAKIC'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyeri boyunca Sarajevo, Kortrijk, Hajduk Split, Waasland Beveren gibi ekiplerde de oynayan Mujakic geçen sezon Ankaragücü'nde 36 karşılaşmada forma giyip 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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