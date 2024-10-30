Galatasaray önünde deplasmanda 2-1'lik yenilgi alan Beşiktaş'ta yedek kulübesindeki alternatif eksikliği yine göze çarptı.
Yedek kulübesinden oyuna girip gol atan Ernest Muçi dışında farklı bir alternatif üretilemedi. Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst maç boyunca 5 değişiklik hakkının sadece 3'ünü kullandı. Onur Bulut, Tayyip Talha ve Ernest Muçi oyuna alındı.
SADECE MUÇI
Beşıktaş'ın derbi kadrosunda Milot Rashica sakatlığından dolayı yoktu. Bu nedenle kulübede Ernest Muçi dışında Mustafa Hekimoğlu da opsiyon olarak öne çıktı ama süre almadı. Bu sezon hiç süre almayan Can Keleş ve Salih Uçan ile Zaynutdinov da Van Bronckhorst'tan şans bulamadı. Beşiktaş gole ihtiyaç olmasına rağmen alternatif eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşadı.
ARKA PLANDA KALDILAR
Kara Kartal'da kadroda bazı isimler geri planda kaldı. Karagümrük'ten gelen Can Keleş, deneyimli orta saha Salih Uçan, geçen sezondan kalan Zaynutdinov, Onana ve Chamberlain, zaman zaman rotasyona giren Onur Bulut ve Tayyip Talha istenen verimliliği sağlayamadı.
16 FUTBOLCU ÖNE ÇIKTI
Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst bu sezon genel olarak belli isimler üzerinde durdu. Hollandalı hocanın rotasyonunda 16 isim öne çıktı. Kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunmada Svensson, Emirhan, Gabriel, Uduokhai, Masuaku, orta sahada Al-Musrati, Ndour, Gedson, J.Mario, Rashica, Rafa Silva, Muçi, hücumda da İmmobile ve Semih daha çok şans bulan oyuncular oldu.
Beşiktaş'ta rotasyon eksikliği can sıkıyor
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde yedek kulübesindeki alternatif eksikliği yine dikkat çekti. Van Bronckhorst, 5 değişiklik hakkının sadece 3'ünü kullanarak sınırlı opsiyonlarla maçı tamamladı.
Galatasaray önünde deplasmanda 2-1'lik yenilgi alan Beşiktaş'ta yedek kulübesindeki alternatif eksikliği yine göze çarptı.
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