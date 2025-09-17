17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün maliyeti arttı

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla çıktığı 7. maçın ardından sözleşmesindeki ek şartları tamamladı. Siyah-beyazlıların, Türk yıldız için ödeyeceği bonservis bedeli 25 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya yükseldi.

17 Eylül 2025 14:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Benfica'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Orkun Kökçü ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Siyah-beyazlı formayla 7 maça çıkan milli futbolcu, sözleşmesindeki ek şartları yerine getirdi. Böylece Beşiktaş'ın, Orkun Kökçü için ödeyeceği transfer bedeli 25 milyon eurodan 30 milyon euroya yükseldi.

Benfica CFO'su Nuno Catarino, Kökçü'den elde edilen 30 milyon euroluk gelir ve Kerem Aktürkoğlu satışından gelen 22,5 milyon euronun kulüp kasasında güvence altında olduğunu duyurdu.


 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
