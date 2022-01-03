Beşiktaş'ta Miralem Pjanic umudu

Sezonun ilk yarısındaki performansı beklentilerin altında kalan Miralem Pjanic, sezonun ikinci bölümüne damga vurmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Miralem Pjanic umudu
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03 Ocak 2022 11:01
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Miralem Pjanic
Miralem Pjanic
Beşiktaş
Beşiktaş'ın büyük beklentilerle sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, skora yeterince katkı yapamamasıyla Siyah-Beyazlı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Boşnak oyuncu, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ikişer asiste imza attı. Geçtiğimiz yıl 11 Eylül'deki Yeni Malatyaspor ve 21 Eylül'deki Adana Demirspor maçında asist yapan Pjanic, sonrasında ise hiçbir gole katkı veremedi.

İKİNCİ YARI TOPARLANMASI BEKLENİYOR

31 yaşındaki yıldız oyuncu, Süper Lig'de yaklaşık 3.5 aydır skora katkı yapamıyor. Beşiktaş taraftarı sezonun ilk yarısında kötü bir performans sergileyen Pjanic'ten ikinci yarı toparlanmasını bekliyor.

Tecrübeli futbolcu, 5 Ocak'ta Süper Kupa'da Antalyaspor'la oynayacakları karşılaşmaya damga vurup ardından Süper Lig'in ikinci yarısına da Rize maçıyla etkili bir giriş yapmayı amaçlıyor. 

 


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