Beşiktaş'ta Miralem Pjanic umudu

Beşiktaş'ın büyük beklentilerle sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, skora yeterince katkı yapamamasıyla Siyah-Beyazlı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.



Boşnak oyuncu, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ikişer asiste imza attı. Geçtiğimiz yıl 11 Eylül'deki Yeni Malatyaspor ve 21 Eylül'deki Adana Demirspor maçında asist yapan Pjanic, sonrasında ise hiçbir gole katkı veremedi.



İKİNCİ YARI TOPARLANMASI BEKLENİYOR



31 yaşındaki yıldız oyuncu, Süper Lig'de yaklaşık 3.5 aydır skora katkı yapamıyor. Beşiktaş taraftarı sezonun ilk yarısında kötü bir performans sergileyen Pjanic'ten ikinci yarı toparlanmasını bekliyor.



Tecrübeli futbolcu, 5 Ocak'ta Süper Kupa'da Antalyaspor'la oynayacakları karşılaşmaya damga vurup ardından Süper Lig'in ikinci yarısına da Rize maçıyla etkili bir giriş yapmayı amaçlıyor.







