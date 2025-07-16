Beşiktaş, David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından bir transferi daha resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlılar, Peters'ın çarşamba günü (bugün) İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlılar, Peters'ın çarşamba günü (bugün) İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.