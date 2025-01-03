Beşiktaş'ta Immobile geri döndü!

Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile, Rizespor maçında ilk 11de yer aldı.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, sakatlığını atlatan İtalyan yıldıza Rizespor deplasmanında ilk 11'de forma verdi.
"YAKLAŞIK BİR SAAT KULLANACAĞIZ"
Maç öncesi İtalyan oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta şu ifadeleri kullandı: "Immobile son antrenmanlara katıldı. Kendisini iyi hissettiğini söyledi. Kendisi ve doktorlarla yaptığımız konuşmalarda oynamasına karar verildi. Bu maçta ve bundan sonraki maçlarda kullanabilmemiz için kontrollü bir şekilde başlamasını uygun gördük. Maç içerisinde göreceğiz, yaklaşık 1 saat kullanacağız."
Beşiktaş'ta bu sezon 20 maça çıkan Ciro Immobile, 13 kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş'ın Rizespor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, sakatlığını atlatan İtalyan yıldıza Rizespor deplasmanında ilk 11'de forma verdi.
"YAKLAŞIK BİR SAAT KULLANACAĞIZ"
Maç öncesi İtalyan oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta şu ifadeleri kullandı: "Immobile son antrenmanlara katıldı. Kendisini iyi hissettiğini söyledi. Kendisi ve doktorlarla yaptığımız konuşmalarda oynamasına karar verildi. Bu maçta ve bundan sonraki maçlarda kullanabilmemiz için kontrollü bir şekilde başlamasını uygun gördük. Maç içerisinde göreceğiz, yaklaşık 1 saat kullanacağız."
Beşiktaş'ta bu sezon 20 maça çıkan Ciro Immobile, 13 kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş'ın Rizespor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde: