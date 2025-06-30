Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ciro Immobile, bir yere gitmeyi düşünmediğini birçok kez dile getirse de ayrılık artık çok yakın.
Bologna, tecrübeli futbolcuya yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi 2.5 milyon Euro'ya çıkardı ve taraflar 1+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya vardı.
YÖNETİM FESİH İÇİN GÖRÜŞÜYOR
Serie A ekibinin, siyah-beyazlı kulüple ilişkisini kesmesini beklediği 35 yaşındaki golcü, sözleşme feshi için 4 milyon Euro talep etti ancak Serdal Adalı yönetimi bunu geri çevirdi. Oyuncunun menajerine 2 milyon Euro önerildi. Immobile cephesi ise isteğini minimum 3 milyon Euro olacak şekilde değiştirdi. Taraflar arasındaki görüşmeler hız kazanırken orta yolun bulunmasıyla birlikte ayrılığın kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Beşiktaş forması ile Ciro Immobile, 41 maça çıktı ve takımına 19 gol, 4 asistlik katkıda bulundu.
Bologna, tecrübeli futbolcuya yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi 2.5 milyon Euro'ya çıkardı ve taraflar 1+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya vardı.
YÖNETİM FESİH İÇİN GÖRÜŞÜYOR
Serie A ekibinin, siyah-beyazlı kulüple ilişkisini kesmesini beklediği 35 yaşındaki golcü, sözleşme feshi için 4 milyon Euro talep etti ancak Serdal Adalı yönetimi bunu geri çevirdi. Oyuncunun menajerine 2 milyon Euro önerildi. Immobile cephesi ise isteğini minimum 3 milyon Euro olacak şekilde değiştirdi. Taraflar arasındaki görüşmeler hız kazanırken orta yolun bulunmasıyla birlikte ayrılığın kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Beşiktaş forması ile Ciro Immobile, 41 maça çıktı ve takımına 19 gol, 4 asistlik katkıda bulundu.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...