



Bologna, tecrübeli futbolcuya yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi 2.5 milyon Euro'ya çıkardı ve taraflar 1+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya vardı.

Beşiktaş 'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ciro Immobile, bir yere gitmeyi düşünmediğini birçok kez dile getirse de ayrılık artık çok yakın.Bologna, tecrübeli futbolcuya yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi 2.5 milyon Euro'ya çıkardı ve taraflar 1+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya vardı.



YÖNETİM FESİH İÇİN GÖRÜŞÜYOR



Serie A ekibinin, siyah-beyazlı kulüple ilişkisini

kesmesini beklediği 35 yaşındaki golcü,

sözleşme feshi için 4 milyon Euro talep etti

ancak Serdal Adalı yönetimi bunu geri çevirdi.