Beşiktaş'ta Igor Thiago imzaya yakın!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Brentford forması giyen Brezilyalı santrfor Igor Thiago'nun transferi için önemli aşama kaydetti.
PRENSİPTE ANLAŞILDI
Thiago'nun menajeriyle prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, kulübü Brentford ile temaslarını sürdürüyor. İngiliz temsilcisinden de onay çıkması durumunda transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
SICAK BAKIYOR
Brentford'da yeterince forma şansı bulamayan ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Igor Thiago'nun, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Düzenli olarak forma giymek isteyen genç futbolcunun, Süper Lig'de boy göstermeye istekli olduğu belirtildi.
ÇÖZÜM OLMASI BEKLENİYOR
Siyah-beyazlı camia, Igor Thiago transferini hem taraftara moral vermek hem de son dönemde yaşanan gol sorununa kalıcı bir çözüm getirmek için kritik bir adım olarak görüyor.
PRENSİPTE ANLAŞILDI
Thiago'nun menajeriyle prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, kulübü Brentford ile temaslarını sürdürüyor. İngiliz temsilcisinden de onay çıkması durumunda transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
SICAK BAKIYOR
Brentford'da yeterince forma şansı bulamayan ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Igor Thiago'nun, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Düzenli olarak forma giymek isteyen genç futbolcunun, Süper Lig'de boy göstermeye istekli olduğu belirtildi.
ÇÖZÜM OLMASI BEKLENİYOR
Siyah-beyazlı camia, Igor Thiago transferini hem taraftara moral vermek hem de son dönemde yaşanan gol sorununa kalıcı bir çözüm getirmek için kritik bir adım olarak görüyor.
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