Beşiktaş'ta hedef 7 transfer

UEFA Avrupa Ligi'ne veda edilmesinin ardından morallerin düşük olduğu Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.
Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy'un da ayrılmasıyla birlikte mevcut eksiklere 2 yeni bölge daha eklenirken, yönetim düğmeye bastı.
2 İSİM AVRUPA'YA YETİŞTİRİLECEK
Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde 2 yeni futbolcuyu transfer etmeyi planladığı öğrenildi.
Yönetimin, 2 yeni ismi 7 Ağustos'a oynanacak St. Patrick's maçına yetiştirmek için yoğun şekilde çalıştığı bildirildi.
Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak St. Patrick's maçı için UEFA'ya kadro bildirimini yaptı ancak Beşiktaş'ın karşılaşmadan 24 saat öncesine kadar listede iki değişiklik yapma hakkı bulunuyor.
HEDEF 7 MEVKİDE TRANSFER
Siyah-beyazlıların, sağ - sol kanat, 6 numara, stoper, sağ ve sol bek ile santrfora takviye yapacağı kaydedildi.
Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy'un da ayrılmasıyla birlikte mevcut eksiklere 2 yeni bölge daha eklenirken, yönetim düğmeye bastı.
2 İSİM AVRUPA'YA YETİŞTİRİLECEK
Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde 2 yeni futbolcuyu transfer etmeyi planladığı öğrenildi.
Yönetimin, 2 yeni ismi 7 Ağustos'a oynanacak St. Patrick's maçına yetiştirmek için yoğun şekilde çalıştığı bildirildi.
Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak St. Patrick's maçı için UEFA'ya kadro bildirimini yaptı ancak Beşiktaş'ın karşılaşmadan 24 saat öncesine kadar listede iki değişiklik yapma hakkı bulunuyor.
HEDEF 7 MEVKİDE TRANSFER
Siyah-beyazlıların, sağ - sol kanat, 6 numara, stoper, sağ ve sol bek ile santrfora takviye yapacağı kaydedildi.