Beşiktaş'ta fatura savunma hattına kesildi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta bu sonucun faturası defans hattına kesildi.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst da karşılaşmanın ardından "Maçı bitireceğimiz anlar elimize geçti, geçişlerden goller yedik. Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. 3-1 sonrasında yediğimiz iki gol istediğim bir şey değildi" sözleriyle savunmayı daha iyi yapmaları gerektiğini savundu.
KARTAL SOL BEK ARIYOR
Antalya'dan 2, Lugano'dan 3 gol yiyen Beşiktaş'ta özellikle atağa çıktıktan sonra geri dönmekte zorlanan ve hatalar yapan Masuaku'nun bölgesinden gollerin gelmesi yönetimi yeni bir transfere daha itti. Siyah-beyazlı idarecilerin acil olarak sol bek aradığı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi bu hamleyle savunmada yaşanan sorunu en aza indirmeyi planlıyor.
Hücumda sorun yaşamayan Giovanni van Bronckhorst'un da savunmayı daha iyi hale getirecek hamleler yapmayı planlıyor. Antalya maçında Emirhan'ı sol bek deneyen, öğrencisine Lugano karşısında da stoperde görev veren Siyah-beyazlı takımın teknik patronunun gelecek maçlarda defans hattında yeni alternatifler deneyebileceği öğrenildi.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst da karşılaşmanın ardından "Maçı bitireceğimiz anlar elimize geçti, geçişlerden goller yedik. Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. 3-1 sonrasında yediğimiz iki gol istediğim bir şey değildi" sözleriyle savunmayı daha iyi yapmaları gerektiğini savundu.
KARTAL SOL BEK ARIYOR
Antalya'dan 2, Lugano'dan 3 gol yiyen Beşiktaş'ta özellikle atağa çıktıktan sonra geri dönmekte zorlanan ve hatalar yapan Masuaku'nun bölgesinden gollerin gelmesi yönetimi yeni bir transfere daha itti. Siyah-beyazlı idarecilerin acil olarak sol bek aradığı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi bu hamleyle savunmada yaşanan sorunu en aza indirmeyi planlıyor.
Hücumda sorun yaşamayan Giovanni van Bronckhorst'un da savunmayı daha iyi hale getirecek hamleler yapmayı planlıyor. Antalya maçında Emirhan'ı sol bek deneyen, öğrencisine Lugano karşısında da stoperde görev veren Siyah-beyazlı takımın teknik patronunun gelecek maçlarda defans hattında yeni alternatifler deneyebileceği öğrenildi.
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