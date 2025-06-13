Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı

Beşiktaş Kulübünde yılın ikinci divan kurulu toplantısı cumartesi yapılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
Toplantıda kulüp yönetim ve denetim kurulları sunum gerçekleştirecek. Sonrasında divan kurulu üyelerinin raporlar hakkında görüşleri alınacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
Toplantıda kulüp yönetim ve denetim kurulları sunum gerçekleştirecek. Sonrasında divan kurulu üyelerinin raporlar hakkında görüşleri alınacak.
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