Beşiktaş'ta Chamberlain - Emirhan tartışması!

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçta ilginç bir an yaşandı.
Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, karşılaşmanın 59. dakikasında kısa süreli tartışma yaşadı.
Hakem Atilla Karaoğlan ve Beşiktaşlı futbolcuların araya girmesinin ardından tartışma daha fazla büyümeden engellendi.
Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, karşılaşmanın 59. dakikasında kısa süreli tartışma yaşadı.
Hakem Atilla Karaoğlan ve Beşiktaşlı futbolcuların araya girmesinin ardından tartışma daha fazla büyümeden engellendi.