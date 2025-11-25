24 Kasım
Beşiktaş'ta çaresizliğin itirafı

Sergen Yalçın, "Bu kadar bireysel hata arka arkaya kaç kere olur bilmiyorum." dedi. Galatasaray'ın 32, Beşiktaş'ın 21 puanı var; bireysel hatalardan 12 puan kaybedilmese bugün lider siyah beyazlılardı.

Beşiktaş'ta çaresizliğin itirafı
Beşiktaş bu sezon resmen Beşiktaş'a karşı...

Siyah-beyazlı futbolcular yaptıkları basit bireysel hatalarla Kartal'ın zirveden uzaklaşmasına yol açtı, hatta bugün liderlik
koltuğunda oturmasına engel oldu.

Son olarak Samsun maçında Cengiz Ünder'in hatalı geri pası sonrası Beşiktaş, kazanacağı bir karşılaşmayı daha 1 puanla kapattı.


Yeni transferler Ndidi, Jurasek, Abraham ve Orkun gibi isimler kritik maçlanı kurtaracağına puan kayıplarına yol açtı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Bu kadar bireysel hata arka arkaya kaç kere olur bilmiyorum" diyerek oyuncularının yaptığı hatalar karşısında çaresiz kaldığını itiraf etti.

Galatasaray, 32 puanla lider ama 21 puanlı Beşiktaş, sezon başından beri rakiplerine basit hatalardan 12 puan hediye etmese bugün 33 puanla liderlik koltuğunda oturuyor, siyah-beyazlı tribünlerde istifa sloganları yerine şampiyonluk tezahüratları yapılıyordu. 

 
  • KL
