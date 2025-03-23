Beşiktaş'ta Arroyo, Ekvador basınında gündem!

Beşiktaş'ta Ekvador Milli Takımı'na çağrılan Keny Arroyo, ülkesinin basınında gündem oldu. Basın, Ekvador teknik direktörünü eleştirdi: "Yeteneklerine güvenilmeli!"

Haber; Akşam, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Arroyo, Ekvador basınında gündem!
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23 Mart 2025 10:45
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, Ekvador'un, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Venezuela maçında kadroya alınmadı.

'TAKTİKSEL BİR KARAR'

Teknik direktörü Sebastian Beccacece, 19 yaşındaki oyuncuyu oynatmama sebebinin 'taktiksel bir karar' olduğunu bildirdi.

"YETENEKLERİNE İNANILMALI"

Ekvador basını ise Beccacece'nin Arroyo'ya güvenmemesinin şaşırtıcı olduğunu, genç futbolcunun yeteneklerine inanılması gerektiğini yazdı.

Arroyo, Ekvador'un Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Uruguay Ve Bolivya maçlarında toplamda 31 dakika süre aldı.

Norveçli teknik adam Solskjaer de Independiente'den transfer edilen 19'luk kanat oyuncusuna çok fazla şans vermiyor. Ancak Siyah-Beyazlı yönetim, ara transfer döneminde yapılan 'gençlik aşısı' operasyonunun bir parçası olan Ekvadorlu'nun bonservisine 5.67 milyon euro ödeme yaptı. 

BU SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş formasıyla 5 maça çıkan genç futbolcu, 124 dakika sahada kaldı ve bu süre zarfında 1 gol kaydetti. 

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