Beşiktaş'ta Aboubakar için tarih verildi!

Wout Weghorst'un İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olması sonrasında Siyah-Beyazlılar, Hollandalı futbolcunun yerini doldurmak için çalışmalara başlamıştı.Bu doğrultuda Arabistan ekibi Al Nassr'la yollarını ayırmaya hazırlanan Vincent Aboubakar'la temas kuran yönetim, oyuncuyla 2,5 artı 1 yıllık olmak üzere 2.5 milyon Euro'ya sözlü anlaşma sağlamıştı.Yıldız golcüyle 3. döneme başlamak için Al Nassr'daki sözleşmesini feshetmesini bekleyen idareciler, Aboubakar'ı bu hafta içinde İstanbul'a getirmeyi amaçlıyor.Konuyla ilgili olarak Konyaspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı yapan Asbaşkan Emre Kocadağ,ifadelerini kullandı.