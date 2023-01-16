Beşiktaş'ta Aboubakar için tarih verildi!

Wout Weghorst'un İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olması sonrasında Siyah-Beyazlılar, Hollandalı futbolcunun yerini doldurmak için çalışmalara başlamıştı.
Bu doğrultuda Arabistan ekibi Al Nassr'la yollarını ayırmaya hazırlanan Vincent Aboubakar'la temas kuran yönetim, oyuncuyla 2,5 artı 1 yıllık olmak üzere 2.5 milyon Euro'ya sözlü anlaşma sağlamıştı.
Yıldız golcüyle 3. döneme başlamak için Al Nassr'daki sözleşmesini feshetmesini bekleyen idareciler, Aboubakar'ı bu hafta içinde İstanbul'a getirmeyi amaçlıyor.
'Kulübüyle durumunu çözmeye çalışıyor'
Konuyla ilgili olarak Konyaspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı yapan Asbaşkan Emre Kocadağ, "Aboubakar transferi, sadece oyuncuya bağlı degil. Kulübü ile arasındaki konuları çözmeye çalışıyor. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun lisans süreci 22 Ocak'ta resmiyet kazanacağı için süreç uzadı. Her türlü temasları kurduk. Gelmesi için her şeyi yapıyoruz. Gelecek. Ama transfer bu, neler çıkar belirsiz. Bu yüzden sadece B değil birkaç plan var. Onun dışında ilgilendiğimiz 3 santrfor daha var" ifadelerini kullandı.
Bu doğrultuda Arabistan ekibi Al Nassr'la yollarını ayırmaya hazırlanan Vincent Aboubakar'la temas kuran yönetim, oyuncuyla 2,5 artı 1 yıllık olmak üzere 2.5 milyon Euro'ya sözlü anlaşma sağlamıştı.
Yıldız golcüyle 3. döneme başlamak için Al Nassr'daki sözleşmesini feshetmesini bekleyen idareciler, Aboubakar'ı bu hafta içinde İstanbul'a getirmeyi amaçlıyor.
'Kulübüyle durumunu çözmeye çalışıyor'
Konuyla ilgili olarak Konyaspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı yapan Asbaşkan Emre Kocadağ, "Aboubakar transferi, sadece oyuncuya bağlı degil. Kulübü ile arasındaki konuları çözmeye çalışıyor. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun lisans süreci 22 Ocak'ta resmiyet kazanacağı için süreç uzadı. Her türlü temasları kurduk. Gelmesi için her şeyi yapıyoruz. Gelecek. Ama transfer bu, neler çıkar belirsiz. Bu yüzden sadece B değil birkaç plan var. Onun dışında ilgilendiğimiz 3 santrfor daha var" ifadelerini kullandı.