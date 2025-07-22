22 Temmuz
RFS-Malmö FF
20:00
22 Temmuz
Hamrun Spartans-Dynamo Kiev
20:00
22 Temmuz
Viktoria Plzen-Servette
20:00
22 Temmuz
Lech Poznan-Breidablik
21:30
22 Temmuz
Rangers-Panathinaikos
21:45
22 Temmuz
Ballkani-Floriana
21:30
21 Temmuz
Torpedo Moscow-CSKA Moskova
0-0IPT

Beşiktaş, Shakhtar maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 4 isim liste dışı kaldı

UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan Beşiktaş, futbolcu listesine UEFA'ya bildirdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 4 ismi kadroya almadı.

calendar 22 Temmuz 2025 11:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Shakhtar maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 4 isim liste dışı kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan Beşiktaş, futbolcu listesine UEFA'ya bildirdi.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov yer almıyor.

Beşiktaş'ın listesinde yer alan futbolcular şöyle;


Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurásek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadžiahmetović, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, João Mário, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes

Forvet: Tammy Abraham

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.