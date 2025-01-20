Beşiktaş scout şefini bekliyor!

Beşiktaş, Alman scout şefleri Martin Siegbert ve Eduard Graf'ı göreve getirmek istiyor.

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş scout şefini bekliyor!
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20 Ocak 2025 14:09

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'in getirilmesinin ardından gözler scout şefine çevrildi.

SONA YAKLAŞILDI

Siyah-beyazlılar, Martin Siegbert'in Bayern Münih ile olan sözleşmesinin çözüme kavuşmasını bekliyor. Başkan Serdal Adalı bir başka isimle de sona yaklaştı.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

15 Kasım 2024'te Borussia Dortmund'daki şef scout görevinde ayrılan Eduard Graf ile temaslarda sona gelinirken taraflar arasında son detaylar görüşülüyor. 

Siegbert'in ise sözleşme sorunu çözülemezse 15 Şubat'ta göreve başlaması bekleniyor. 

İki ismin de Beşiktaş'ın transfer planlamasına dair raporlamalara başladığı öğrenildi. 

 
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