Beşiktaş, Ndidi transferinde sona doğru!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Siyah-beyazlı ekipte orta saha transferi için arayışlar sürerken gündeme gelen en önemli isim Wilfred Ndidi oldu.
ANLAŞMA YAKIN
Ben Jacobs'un haberine göre Beşiktaş, Leicester City'e 9.5 milyon Euroluk teklif yaptı ve bu teklif İngiliz ekibi tarafından kabul edildi.
Siyah-beyazlılar, İngiltere ve Avrupa'dan birçok talibi olan Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak için oyuncuyla pazarlıklarda sona yaklaştı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.
Siyah-beyazlı ekipte orta saha transferi için arayışlar sürerken gündeme gelen en önemli isim Wilfred Ndidi oldu.
ANLAŞMA YAKIN
Ben Jacobs'un haberine göre Beşiktaş, Leicester City'e 9.5 milyon Euroluk teklif yaptı ve bu teklif İngiliz ekibi tarafından kabul edildi.
Siyah-beyazlılar, İngiltere ve Avrupa'dan birçok talibi olan Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak için oyuncuyla pazarlıklarda sona yaklaştı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.
Wilfred Ndidi 🔥🔥 Beşiktaşpic.twitter.com/f0QwNA2l89
— Sporx (@sporx) August 3, 2025