Beşiktaş, Lukaku transferinden vazgeçti

Yıldız golcü arayışında olan Beşiktaş, Romelu Lukaku'nun menajeriyle resmi temasa geçti.
Yapılan görüşmede Belçikalı forvetin transferi için yıllık 20 milyon Euro maaş talep edildiği öğrenildi.
Bu yüksek maaş talebi nedeniyle Siyah- Beyazlılar, transferde geri adım atma kararı aldı. 32 yaşındaki Lukaku'nun Napoli ile 2027 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, maliyeti yüksek bulduğu bu teklif karşısında alternatif forvet arayışlarına hız verdi.
Belçikalı yıldızın menajeri çok fazla maaş isteyince Kartal futbolcudan vazgeçti.
Yapılan görüşmede Belçikalı forvetin transferi için yıllık 20 milyon Euro maaş talep edildiği öğrenildi.
Bu yüksek maaş talebi nedeniyle Siyah- Beyazlılar, transferde geri adım atma kararı aldı. 32 yaşındaki Lukaku'nun Napoli ile 2027 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, maliyeti yüksek bulduğu bu teklif karşısında alternatif forvet arayışlarına hız verdi.
Belçikalı yıldızın menajeri çok fazla maaş isteyince Kartal futbolcudan vazgeçti.
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