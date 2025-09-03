Beşiktaş'ın kontenjan planı: Rensch

Beşiktaş, 23 yaş altı kontenjanı için Roma'nın sağ beki Devyne Rensch'i gündemine aldı.

calendar 03 Eylül 2025 14:48 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 14:49
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın kontenjan planı: Rensch
Son olarak Wolfsburg'dan Vaclav Cerny'i kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

ADAY İTALYA'DAN

Ekol Sports'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, 23 yaş altı kontenjanı için Roma'nın sağ beki Devyne Rensch'i gündemine aldı.


Geçtiğimiz sezonun devre arasından Ajax kulübünden Roma'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 22 yaşındaki Hollandalı oyuncunun, 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon hem Ajax hem Roma olmak üzere toplam 44 karşılaşmada forma giyen Rensch, 1 gol attı ve 2 gol pası verdi. 

 
 

