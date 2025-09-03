Beşiktaş'ın kontenjan planı: Rensch





ADAY İTALYA'DAN



Ekol Sports'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, 23 yaş altı kontenjanı için Roma'nın sağ beki Devyne Rensch'i gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasından Ajax kulübünden Roma'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 22 yaşındaki Hollandalı oyuncunun, 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.



Geçtiğimiz sezon hem Ajax hem Roma olmak üzere toplam 44 karşılaşmada forma giyen Rensch, 1 gol attı ve 2 gol pası verdi.