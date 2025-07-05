05 Temmuz
PSG-Bayern Munih
19:00
05 Temmuz
Real Madrid-B. Dortmund
23:00
05 Temmuz
Kristiansund BK-Bodo/Glimt
21:00
05 Temmuz
Tromsoe-Molde
23:00
05 Temmuz
Sligo Rovers-Shamrock
21:45
05 Temmuz
Oesters IF-Mjaellby
0-183'
05 Temmuz
Hammarby-IFK Vaernamo
18:30

Beşiktaş'ın hazırlık maçları belli oldu!

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın, oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının tarihi ve saatleri belli oldu.

calendar 05 Temmuz 2025 15:38 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025 15:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın hazırlık maçları belli oldu!
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın, Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarının tarihi ve saatleri belli oldu.

İşte Beşiktaş'ın Avusturya fikstürü:

10 Temmuz 20:00

Beşiktaş - St.Pölten

13 Temmuz 18:00

Beşiktaş - Admira Wacker

16 Temmuz 16:30

Beşiktaş - Wolfsberger

17 Temmuz 19:30

Beşiktaş - FC Petržalka

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