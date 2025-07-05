Beşiktaş'ın hazırlık maçları belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın, Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarının tarihi ve saatleri belli oldu.
İşte Beşiktaş'ın Avusturya fikstürü:
10 Temmuz 20:00
Beşiktaş - St.Pölten
13 Temmuz 18:00
Beşiktaş - Admira Wacker
16 Temmuz 16:30
Beşiktaş - Wolfsberger
17 Temmuz 19:30
Beşiktaş - FC Petržalka
İşte Beşiktaş'ın Avusturya fikstürü:
10 Temmuz 20:00
Beşiktaş - St.Pölten
13 Temmuz 18:00
Beşiktaş - Admira Wacker
16 Temmuz 16:30
Beşiktaş - Wolfsberger
17 Temmuz 19:30
Beşiktaş - FC Petržalka