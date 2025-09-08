Beşiktaş'ın Godts ısrarı sonuçsuz kaldı

Beşiktaş 'ın, Ajax forması giyen 20 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Mika Godts için yaptığı transfer girişimi olumsuz sonuçlandı.

Hollanda basınından Voetbal International'ın haberine göre, siyah-beyazlılar genç yıldız için yaklaşık 15 milyon euroyu gözden çıkardı ancak Ajax, oyuncuyu kesinlikle satmak istemediğini belirtti.

AJAX OYUNCUYU BIRAKMIYOR

Teknik direktörlük görevine Alex Kroes'un gelmesinin ardından transfer politikasını net bir şekilde ortaya koyan Ajax, sezonun kalanında Godts'u kadroda tutmayı planlıyor. Kroes, transfer döneminin Hollanda'da sona ermiş olması nedeniyle oyuncunun yerine yeni bir isim getirme şansının kalmadığını da vurguladı.

Godts'un da ayrılığa sıcak bakmadığı belirtiliyor. 2029 yılına kadar Ajax ile sözleşmesi bulunan genç oyuncu, kulüpten ancak başarı elde ettikten sonra ayrılmayı hedefliyor.

HOLLANDA'DA TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ

Beşiktaş cephesi ise Türkiye'de transfer döneminin 12 Eylül'e kadar devam etmesi nedeniyle son ana kadar girişimlerini sürdürse de, Ajax yönetimi ve oyuncunun kararlı tutumu nedeniyle transfer gerçekleşmedi.