08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Beşiktaş'ın Godts ısrarı sonuçsuz kaldı

Beşiktaş, Ajax'ın genç yıldızı Mika Godts için 15 milyon euro teklif etti ancak hem kulüp hem de oyuncu transfere sıcak bakmadı.

Beşiktaş'ın Godts ısrarı sonuçsuz kaldı
Beşiktaş'ın, Ajax forması giyen 20 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Mika Godts için yaptığı transfer girişimi olumsuz sonuçlandı.
 
Hollanda basınından Voetbal International'ın haberine göre, siyah-beyazlılar genç yıldız için yaklaşık 15 milyon euroyu gözden çıkardı ancak Ajax, oyuncuyu kesinlikle satmak istemediğini belirtti.
 
AJAX OYUNCUYU BIRAKMIYOR
 
Teknik direktörlük görevine Alex Kroes'un gelmesinin ardından transfer politikasını net bir şekilde ortaya koyan Ajax, sezonun kalanında Godts'u kadroda tutmayı planlıyor. Kroes, transfer döneminin Hollanda'da sona ermiş olması nedeniyle oyuncunun yerine yeni bir isim getirme şansının kalmadığını da vurguladı.
 
Godts'un da ayrılığa sıcak bakmadığı belirtiliyor. 2029 yılına kadar Ajax ile sözleşmesi bulunan genç oyuncu, kulüpten ancak başarı elde ettikten sonra ayrılmayı hedefliyor.
 
HOLLANDA'DA TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ
 
Beşiktaş cephesi ise Türkiye'de transfer döneminin 12 Eylül'e kadar devam etmesi nedeniyle son ana kadar girişimlerini sürdürse de, Ajax yönetimi ve oyuncunun kararlı tutumu nedeniyle transfer gerçekleşmedi.
