12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-050'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Beşiktaş'ın Cerny inadı!

Beşiktaş, oyuncu satışından gelir elde ederek Vaclav Cerny'nin transferini tamamlamak istiyor.

12 Ağustos 2025 09:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Cerny inadı!






Beşiktaşsağ kanat transferinde Vaclav Cerny için ısrarını sürdürüyor.

Teknik direktör Solskjaer'in istediği isimlerden birisi olan 1.82 boyundaki Çekyalı yıldız için şartlar her geçen gün olgunlaşıyor. Siyah-beyazlılar ile görüşen tecrübeli oyuncu, "Türkiye'de top oynamaya hazırım" diyerek Beşiktaş'a pozitif geri dönüş yaptı.

Bonservisi Wolfsburg'ta bulunan 27 yaşındaki ismi takıma kazandırmak için Beşiktaş, yapılacak futbolcu satışı üzerine yoğunlaştı.

Cerny için talep edilen 8 milyon euro'luk bedelin bir bölümü takımdan gidecek oyuncunun satışından karşılanacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Rangers'ta kiralık geçiren tecrübeli futbolcu 52 maçta 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
