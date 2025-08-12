Beşiktaş'ın Cerny inadı!

,

sağ kanat transferinde

için ısrarını sürdürüyor.



Teknik direktör

'in istediği isimlerden birisi olan 1.82 boyundaki Çekyalı yıldız için şartlar her geçen gün olgunlaşıyor. Siyah-beyazlılar ile görüşen tecrübeli oyuncu, "Türkiye'de top oynamaya hazırım" diyerek Beşiktaş'a pozitif geri dönüş yaptı.



Bonservisi

'ta bulunan 27 yaşındaki ismi takıma kazandırmak için Beşiktaş, yapılacak futbolcu satışı üzerine yoğunlaştı.



Cerny için talep edilen 8 milyon euro'luk bedelin bir bölümü takımdan gidecek oyuncunun satışından karşılanacak.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonu

'ta kiralık geçiren tecrübeli futbolcu 52 maçta 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

