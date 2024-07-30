Beşiktaş'ın Bünyamin Balcı teklifine ret

Beşiktaş'ın Bünyamin Balcı için Antalyaspor'a yaptığı ilk teklif kabul edilmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Bünyamin Balcı teklifine ret
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30 Temmuz 2024 19:22
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 19:23
Beşiktaş'ın sağ bek Bünyamin Balcı için Antalyaspor'a yaptığı ilk teklif kabul edilmedi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antalyaspor, Beşiktaş'ın Bünyamin Balcı için yaptığı ilk teklifi yetersiz buldu. Çarşamba günü iki kulüp arasında bir görüşme daha yapılacak.

Beşiktaş, Bünyamin Balcı için Antalyaspor'a 1 milyon euro civarında bir teklifte bulunmuştu.



ANTALYASPOR PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Bünyamin Balcı'nın Antalyaspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Antalyaspor altyapısından yetişen Bünyamin Balcı, Akdeniz ekibinin A takımında çıktığı 162 maçta 5 gol attı ve 18 asist yaptı.



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