Beşiktaş'ın Bünyamin Balcı teklifine ret

Beşiktaş'ın sağ bek Bünyamin Balcı için Antalyaspor'a yaptığı ilk teklif kabul edilmedi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antalyaspor, Beşiktaş'ın Bünyamin Balcı için yaptığı ilk teklifi yetersiz buldu. Çarşamba günü iki kulüp arasında bir görüşme daha yapılacak.
Beşiktaş, Bünyamin Balcı için Antalyaspor'a 1 milyon euro civarında bir teklifte bulunmuştu.
ANTALYASPOR PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Bünyamin Balcı'nın Antalyaspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Antalyaspor altyapısından yetişen Bünyamin Balcı, Akdeniz ekibinin A takımında çıktığı 162 maçta 5 gol attı ve 18 asist yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antalyaspor, Beşiktaş'ın Bünyamin Balcı için yaptığı ilk teklifi yetersiz buldu. Çarşamba günü iki kulüp arasında bir görüşme daha yapılacak.
Beşiktaş, Bünyamin Balcı için Antalyaspor'a 1 milyon euro civarında bir teklifte bulunmuştu.
ANTALYASPOR PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Bünyamin Balcı'nın Antalyaspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Antalyaspor altyapısından yetişen Bünyamin Balcı, Akdeniz ekibinin A takımında çıktığı 162 maçta 5 gol attı ve 18 asist yaptı.