Kadrosuna bir forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş için İsveç basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
FotbollDirekt'te yer alan habere göre Beşiktaş, Hollanda Eredivisie ekibi Go Ahead Eagles'ta forma giyen 29 yaşındaki İsveçli santrfor Victor Edvardsen ile yakından ilgileniyor.
SOLSKJAER'İN YARDIMCISI YAKINDAN TANIYOR
Haberin detaylarında Edvardsen'i çok beğenen Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe'nun oyuncuyu Molde'ye de transfer etmek istediği aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ 900 BİN EURO
Go Ahead Eagles'ta 2026'ya kadar kontratı bulunan golcü ismin 900 bin Euro'luk piyasa değeri var.
PERFORMANSI
Bu sezon Hollanda temsilcisiyle 22 maçta 1695 dakika süre alan Edvardsen, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş, golcü takibinde; Victor Edvardsen
Beşiktaş, Go Ahead Eagles'te forma giyen santrfor Victor Edvardsen ile ilgileniyor.
28 Ocak 2025 10:53
Son güncelleme 28 Ocak 2025 10:54
Son güncelleme 28 Ocak 2025 10:54
Kadrosuna bir forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş için İsveç basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş
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