Beşiktaş, golcü takibinde; Victor Edvardsen

Kadrosuna bir forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş için İsveç basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



FotbollDirekt'te yer alan habere göre Beşiktaş, Hollanda Eredivisie ekibi Go Ahead Eagles'ta forma giyen 29 yaşındaki İsveçli santrfor Victor Edvardsen ile yakından ilgileniyor.



SOLSKJAER'İN YARDIMCISI YAKINDAN TANIYOR



Haberin detaylarında Edvardsen'i çok beğenen Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe'nun oyuncuyu Molde'ye de transfer etmek istediği aktarıldı.



PİYASA DEĞERİ 900 BİN EURO



Go Ahead Eagles'ta 2026'ya kadar kontratı bulunan golcü ismin 900 bin Euro'luk piyasa değeri var.



PERFORMANSI



Bu sezon Hollanda temsilcisiyle 22 maçta 1695 dakika süre alan Edvardsen, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.







