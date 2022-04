Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor deplasmanına konuk oldu.



Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Ligde son 14 maçta bir kez kaybeden Beşiktaş, 8. beraberliğini aldı ve 51 puana yükseldi. Giresunspor ise puanını 40 yaptı.



VALERIEN ISMAEL'LE 5 PUAN



Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde çıktığı 3 maçta 5 puan aldı. Siyah-beyazlılar, Ismael ile çıktığı maçlarda Trabzonspor ile 1-1, Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Tek galibiyet ise Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında alınan 4-1'lik galibiyet.



Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, iç sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak. Giresunspor, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.



BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, geçen hafta 4-1 kazanılan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Fransız teknik adam, sarı kart cezalısı Welinton yerine 3'lü stoperin sağında Necip Uysal'a forma verdi. Beşiktaş, sahaya; Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex Teixeira ve Batshuayi ilk 11'i ile çıktı.



GİRESUNSPOR ETKİLİ BAŞLADI



Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Giresunspor oldu. Karadeniz ekibinde 8. dakikada gelişen atakta Shapi Suleymanov'un ceza sahası dışından vuruşu yandan dışarıya gitti.



10. dakikada ise Giresunspor'da bu kez Chiquinho şansını denedi. Portekizli futbolcunun şutunda top direk dibinden az farkla dışarıya gitti.



OKAN, BATSHUAYI'YE GEÇİT VERMEDİ



Beşiktaş, 18. dakikada Michy Batshuayi ile gole yaklaştı. Belçikalı golcünün göğsüyle düzeltip vurduğu yarım volesini kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla çıkardı.



PENALTI BEKLENTİSİ



Giresunspor, karşılaşmanın 35. dakikasında penaltı bekledi. Shapi Suleymanov'un ara pasında Chiquinho savunma arkasına hareketlendi. Chiquinho'nun içeri çevirdiği topta Giresunspor elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler oyunu sürdürdü.



OKAN YİNE SAHNEDE



Beşiktaş, ilk yarının son anlarında etkili geldi. Rachid Ghezzal'ın yaklaşık 30 metreden vuruşunu Okan Kocuk parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



GİRESUNSPOR, GOLE YAKLAŞTI



Giresunspor, ikinci yarının hemen başında gole çok yaklaştı. 47. dakikada ev sahibi ekibin 3'e 1 atağında Serginho'nun pasını Rıdvan Yılmaz kesti, dönen topa Serginho vurdu ancak Ersin Destanoğlu yatarak çıkardı.



İKİNCİ YARI TEMPO ARTTI



Beşiktaş'ta 51. dakikada Ghezzal'in pasıyla rakip ceza sahasında buluşan Alex Teixeira yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler oyunu sürdürdü. Devam eden pozisyonda Giresunspor, hızlı çıktı. Ceza yayında topla buluşan Suleymanov'un vuruşu kaleci Ersin'de kaldı.



BEŞİKTAŞ'TA İKİ HAMLE



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 56. dakikada oyuna müdahale etti ve iki değişiklik yaptı. Beşiktaş'ta Can ve Alex Teixeira kenara geldi. Pjanic ve N'Koudou oyuna dahil oldu.



NET POZİSYON ÇIKMADI!



İkinci yarının ortalarından itibaren oyun orta saha mücadelesine döndü. İki takım da orta sahada sık sık pas hataları yaparken, yüksek mücadele ön plana çıktı ve net bir pozisyon yaşanmadı.



VIDA'DAN UMUT NAYİR'E MÜDAHALE



Giresunspor'da Umut Nayir 65. dakikada sakatlandı. Oyun alanı içinde kendini yere bırakan Umut'a ilk müdahalesi eski takım arkadaşı Domagoj Vida'dan geldi. Giresunspor'da Umut oyuna devam edemezken, 66. dakikada Ibrahima Balde oyuna dahil oldu.



UMUT VE GÜVEN OYUNDA



Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, 77. dakikada iki değişiklik daha yaptı. Siyah-beyazlılarda Güven ve Umut Meraş, oyuna girdi. Batshuayi ve Rıdvan kenara geldi. Aynı dakikada Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de Muhammed Gümüşkaya'yı sahaya sürdü. Genç futbolcu, Serginho'nun yerine oyuna dahil oldu.



GİRESUN'DA SESSİZ GECE



Karşılaşmanın dakikaları da gol getirmedi. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada GZT Giresunspor kontratağında Umut Nayir topu Suleymanov'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta stop yandan farklı şekilde auta gitti.



18. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kafa pasıyla Giresunspor ceza sahası içerisinde topu Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla kurtardı.



43. dakikada Gzezzal'ın yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk son anda topu kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





47. dakikada Giresunspor'un kontra atağında Sergio'nun sol kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir müsait pozisyonda istediği gibi vuramadı ve boşta kalan topu Beşiktaş defansı uzaklaştırdı.



50. dakikada Beşiktaş savunması kendi yarı sahasından topu çıkarmak isterken Süleymanov rakibinden topu kaptı. Ceza sahasına giren bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.



Müsabakanın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabaka 0-0 sona erdi.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi



Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay



GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Sergio (Dk. 77 Muhammed Gümüşkaya), Süleymanov (Dk. 89 Zeki Yavru), Chiquinho, Umut Nayir (Dk. 66 Balde)



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Rosier, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 Umut Meraş), Josef, Can Bozdoğan (Dk. 56 Pjanic), Ghezzal, Teixeira (Dk. 56 N'Koudou) , Batshuayi (Dk. 77 Güven Yalçın)



Sarı Kartlar: Dk. 17 Sergen Piçinciol (GZT Giresunspor), Dk. 9 Necip Uysal (Beşiktaş)









