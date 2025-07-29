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Beşiktaş, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in %50'lik sonraki satıştan pay hakkının 10 milyon euro karşılığında Benfica'dan satın alındığını açıkladı.

calendar 29 Temmuz 2025 15:19 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 15:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi öncesinde Benfica Kulübü'ne 10 milyon euro ödendiğini açıkladı. 

Siyah-beyazlıların açıklamasında "Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; "Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır." maddesindeki 50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, Gedson Fernandes'i 20 milyon euro + 5 milyon euro bonus karşılığında Spartak Moskova'ya gönderecek.

RUSYA İÇİN VİZEYE BAŞVURDU


Beşiktaş'ın 2022 yılında bonservisinin belli bir bölümüne 6 milyon euro ödediği Portekizli yıldızı Gedson Fernandes bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Rus ekibi Spartak Moskova ile görüşmeleri son aşamada olan yıldız oyuncu, Rusya vizesi için de başvuruda bulundu.

26 yaşındaki oyuncunun Shakhtar Donetsk ile oynanacak Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı öncesinde Rusya'ya gitmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezonda 131 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 18 gol ve 16 asist kaydetti. Portekizli orta saha Siyah-Beyazlı ekipte 1 Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası kazandı.

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