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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in maçları ertelendi

Trendyol Süper Ligin 1. Haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in oynayacağı maçların ertelendiği duyuruldu.

calendar 05 Ağustos 2025 15:44 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 15:58
Haber: Sporx.com
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in maçları ertelendi
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Trendyol Süper Ligin 1. Haftasında oynanması gereken Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK müsabakaları, temsilcilerimizin Avrupa Kupalarında oynayacakları 3. Eleme Turu karşılaşmaları nedeniyle ertelendi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.


Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz." denildi.

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