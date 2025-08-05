Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in maçları ertelendi

Trendyol Süper Ligin 1. Haftasında oynanması gerekenvemüsabakaları, temsilcilerimizin Avrupa Kupalarında oynayacakları 3. Eleme Turu karşılaşmaları nedeniyle ertelendi.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak,Erteleme. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz." denildi.