Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi için flaş iddia

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin için bir isim gündeme geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi için flaş iddia
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16 Mart 2021 11:39
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ederken, hafta sonu Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasında çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde, Merkez Hakem Kurulu'nun derbi maça hangi hakemi vereceği, en çok merak edilen konulardan biri olarak gündemdeki sıcaklığını koruyor. Eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili olarak flaş bir iddiada bulundu.

Ahmet Çakar, "Haber geldi; Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetiyormuş. Ali Palabıyık da VAR hakemi olabilir." sözleriyle derbinin hakemi hakkında flaş bir iddiada bulundu.





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