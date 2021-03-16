Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi için flaş iddia

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ederken, hafta sonu Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasında çıkacak sonuç merakla bekleniyor.Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde, Merkez Hakem Kurulu'nun derbi maça hangi hakemi vereceği, en çok merak edilen konulardan biri olarak gündemdeki sıcaklığını koruyor. Eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili olarak flaş bir iddiada bulundu.Ahmet Çakar, "" sözleriyle derbinin hakemi hakkında flaş bir iddiada bulundu.