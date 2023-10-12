Beşiktaş Basketbol Takımı'ndan bir transfer daha

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Şuğranur Sönmez'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş Basketbol Takımı'ndan bir transfer daha
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12 Ekim 2023 18:37
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 22 yaşındaki milli oyuncu Şuğranur Sönmez'i kadrosuna kattığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol Takımımız, milli basketbolcu Şuğranur Sönmez ile sözleşme imzaladı. 2023-2024 sezonunda ligde ve EuroCup'ta mücadele eden takımımız, milli forvet Şuğranur Sönmez'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Şuğranur Sönmez son olarak ÇBK Mersin'de forma giymişti.

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