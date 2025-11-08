Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 3-1'lik skorla kazandı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Tammy Abraham, 27. dakikada Tiago Djalo ve 81. dakikada Jota Silva kaydetti.

Antalyaspor'un tek golünü ise 52. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde iki maç sonra kazandı. (1B, 1M)Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlık yaşayan Salih Uçan, ikinci yarının başında yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı.Bu galibiyetin ardından Beşiktaş, puanını 20'ye yükseltti. Antalyaspor, 13 puanda kaldı.Milli aranın ardından Beşiktaş, Samsunspor'u konuk edecek. Antalyaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek.Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen haftaki Fenerbahçe derbisine göre kadroda 3 değişikliğe gitti.Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takım; Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Paulista, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Ndidi, Cengiz Ünder, Cerny, Toure ve Abraham'dan oluşan 11'le sahaya çıktı.Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Rashica, Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, Jurasek, Devrim Şahin ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile evlerinde oynadığı derbiye göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Yalçın, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart ile nedeniyle cezalı duruma düşen Emirhan Topçu'nun yerine Djalo, yine aynı maçta kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün yerine ise Salih Uçan'a görev verdi.Yalçın, sakatlık nedeniyle kadroda yer almayan Rafa Silva'nın yerine de Abraham'a formayı teslim etti.Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Sergen Yalçın, Antalyaspor karşısında yedek kulübesinde yer alamadı. Beşiktaş yedek kulübesinde yardımcı antrenör Murat Kaytaz takımını yönlendirmeye çalıştı.Beşiktaş 2. dakikada El Bilal Toure sol çaprazdan ceza sahasına girmek istedi, top savunmaya takıldı. Son olarak El Bilal Toure'den seken top, Abraham'ın önünde kaldı. Abraham ceza sahası yayının birkaç adım gerisinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, savunmaya da çarpan top kaleci Abdullah'ın üzerinden ağlara gitti.Mücadelenin 7. dakikasında Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cengiz sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahasında bulunan El Bilal Toure'nin kafa vuruşunun ardından top önce kaleci Abdullah'tan sekti, ardından üst direkten döndü.Beşiktaş'ta 27. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Cengiz sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Djalo'nun kafa vuruşunun ardından yerden seken top kaleci Abdullah'ın solundan köşeden ağlara gitti.Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Karşılaşmanın 51. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın pas hatasının ardından topu kontrol eden Boli sol çaprazdan ceza sahasına girip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Ersin'in sağından ağlara gitti.81. dakikada Vaclav Cerny'nin pasına hareketlenen Jota Silva ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top uzak köşeden ağlara gitti.Antalyaspor ise sahaya Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Abdülkadir Ömür, Saric, Soner Dikmen, Cvancara ve Boli ilk 11'i ile sahaya çıktı.Antalyaspor'un yedek kulübesinde ise Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Ballet, Van de Streek, Gueye, Storm, Doğukan Sinik, Veysel Sarı ve Kerem Kayaarası yer aldı.Antalyaspor'da Erol Bulut, geçen hafta oynana ikas Eyüpspor karşılaşmasına göre 3 değişikliğe giderek Samet Karakoç, Safuri ve Van de Streek'in yerine Soner Dikmen, Cvancara ve Paal'a görev verdi.İki takım sahaya "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" pankartıyla çıktı.

2. dakikada Beşiktaş golü buldu. ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Abraham'ın şutunda, meşin yuvarlak Antalyasporlu Dzhikiya çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0



7. dakikada Cengiz Ünder'in sol kanattan ortasına hareketlenen Toure'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



12. dakikada Abdulkadir Ömür'ün hatalı pası sonucu topla buluşarak hızlı çıkan Cengiz Ünder, topu ceza sahasına yönlenen Cerny'e bıraktı. Penaltı noktasına yakın bir yerde topla buluşan Cerny'nin sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.



27. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in sol kanattan köşe vuruşundan yaptığı ortaya hareketlenen Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





51. dakikada Antalyaspor farkı 1'e düşürdü. Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın geri pasında araya girerek topa sahip olan Boli'nin rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-1



81. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cerny'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Jota Silva'nın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1



90. dakikada Doğukan Sinik'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Paal, topu uygun pozisyondaki Boli'ye bıraktı. Boli'nin yerden sert şutunda defans oyuncularına çarpan top kornere çıktı.





Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Cihan Aydın, Candaş Elbil, Murat Temel



Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya (Dk. 46 Hüseyin Türkmen), Paal, Ceesay, Abdulkadir Ömür (Dk. 72 Doğukan Sinik), Saric, Soner Dikmen (Dk.84 Ballet), Cvancara (Dk. 46 Samet Karakoç), Boli



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Paulista, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan(Dk. 46 Kartal Kayra Yılmaz), Ndidi, Cengiz Ünder (Dk. 79 Rashica), Cerny (Dk. 88 Demir Ege Tıknaz), Toure, Abraham (Dk. 68 Jota Silva)



Goller: Dk. 2 Abraham, Dk. 27 Djalo, Dk. 81 Jota Silva (Beşiktaş), Dk. 51 Boli (Hesap.com Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk.44 Bünyamin Balcı, Dk. 54 Abdulkadir Ömür, Dk. 78 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 70 Jota Silva (Beşiktaş)



