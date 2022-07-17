Beşiktaş'a Cabral müjdesi!

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jovane Cabral ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.Portekiz basınında yer alan habere göre; siyah beyazlıların ilgilendiği Jovane Cabral, Sporting'in kamp kadrosuna alınmadı.Beşiktaş'ın Olympiakos ile birlikte oyuncu için transfer yarışına girdiği daha önce belirtilmişti. Yunan ekibinin Cabral için istenen bonservis ücretinin 3 milyon Euro'ya indirilmesini Portekizli yetkililerden talep ettiği belirtildi.Daha önce Beşiktaş'ın 4 milyon Euro teklif ettiği yıldız forvet için bir adım önde olduğu belirtilmişti. Ancak şu anda Sporting'in 5 milyon Euro'dan aşağıya Jovane Cabral'ı bırakmayacağı ifade edildi. Siyah beyazlılar transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor.Geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık geçiren başarılı oyuncu sadece 4 maça çıktı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.Jovane Cabral, gelecek sezon Sporting ile olan sözleşmesinde son yıla girecek. Oyuncu kış transfer döneminde herhangi bir takıma imza atmakta serbest olacak.