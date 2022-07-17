Beşiktaş'a Cabral müjdesi!

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jovane Cabral ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Portekiz basınında yer alan habere göre; siyah beyazlıların ilgilendiği Jovane Cabral, Sporting'in kamp kadrosuna alınmadı.
YOĞUN MESAİ HARCANIYOR
Beşiktaş'ın Olympiakos ile birlikte oyuncu için transfer yarışına girdiği daha önce belirtilmişti. Yunan ekibinin Cabral için istenen bonservis ücretinin 3 milyon Euro'ya indirilmesini Portekizli yetkililerden talep ettiği belirtildi.
Daha önce Beşiktaş'ın 4 milyon Euro teklif ettiği yıldız forvet için bir adım önde olduğu belirtilmişti. Ancak şu anda Sporting'in 5 milyon Euro'dan aşağıya Jovane Cabral'ı bırakmayacağı ifade edildi. Siyah beyazlılar transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor.
1 SENE SÖZLEŞMESİ KALDI
Geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık geçiren başarılı oyuncu sadece 4 maça çıktı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.
Jovane Cabral, gelecek sezon Sporting ile olan sözleşmesinde son yıla girecek. Oyuncu kış transfer döneminde herhangi bir takıma imza atmakta serbest olacak.
Portekiz basınında yer alan habere göre; siyah beyazlıların ilgilendiği Jovane Cabral, Sporting'in kamp kadrosuna alınmadı.
YOĞUN MESAİ HARCANIYOR
Beşiktaş'ın Olympiakos ile birlikte oyuncu için transfer yarışına girdiği daha önce belirtilmişti. Yunan ekibinin Cabral için istenen bonservis ücretinin 3 milyon Euro'ya indirilmesini Portekizli yetkililerden talep ettiği belirtildi.
Daha önce Beşiktaş'ın 4 milyon Euro teklif ettiği yıldız forvet için bir adım önde olduğu belirtilmişti. Ancak şu anda Sporting'in 5 milyon Euro'dan aşağıya Jovane Cabral'ı bırakmayacağı ifade edildi. Siyah beyazlılar transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor.
1 SENE SÖZLEŞMESİ KALDI
Geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık geçiren başarılı oyuncu sadece 4 maça çıktı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.
Jovane Cabral, gelecek sezon Sporting ile olan sözleşmesinde son yıla girecek. Oyuncu kış transfer döneminde herhangi bir takıma imza atmakta serbest olacak.