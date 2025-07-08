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Bertuğ Yıldırım, Fenerbahçe'nin radarında!

Cenk Tosun ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, yerli forvet transferi için Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı.

calendar 08 Temmuz 2025 10:32 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 10:34
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Bertuğ Yıldırım, Fenerbahçe'nin radarında!
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Geride kalan sezonda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun fazla tercih etmediği Cenk Tosun'un takımdan ayrılması bekleniyor.

CENK TOSUN AYRILIK KARARINI BİLDİRDİ

Tecrübeli golcünün ayrılık isteğini yönetime bildirdiği de gelen haberler arasında.

YENİ ADAY BERTUĞ YILDIRIM

Cenk'in ayrılık ihtimaline karşı takıma yerli bir forvet takviyesi yapmak için hazırlıklara başlayan Sarı-Lacivertliler'in Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldığı öğrenildi.

BERTUĞ İÇİN TEKLİF YAKINDA!

Yönetimin 22 yaşındaki forvet için ilerleyen günlerde Fransız ekibine teklif yapması bekleniyor. Geçen sezon kiralık olarak Getafe'de oynayan Bertuğ'un Rennes ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

PERFORMANSI

Getafe formasıyla 2024-2025 sezonunda 27 maçta süre bulan Yıldırım, 3 gol, 1 asist katkısı sağladı. 


 
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