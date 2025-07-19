Bernardeschi ülkesine döndü

Federico Bernardeschi, MLS'te geçirdiği günlerden sonra ülkesi İtalya'ya döndü.



Bologna, resmi hesabından yaptığı paylaşım ile 31 yaşındaki Bernardeschi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.



Oyuncu 3 sezondur MLS'te Toronto forması giyiyordu. Bernardeschi, Toronto ile olan sözleşmesinin dolması ile birlikte serbest oyuncu statüsüne çıktı ve kararını Bologna'dan kullandı.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Bernardeschi, geçtiğimiz sezonda 15 maça çıktı ve 4 gol, 3 asist sevinci yaşadı.



