Bundesliga 24. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Freiburg ile karşılaştı.



Europa-Park Stadion'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Freiburg, 12. dakikada Christian Günter ile 1-0 öne geçti. Bayern Mathys Tel ile 35. dakikada eşitliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Bayern Jamal Musiala'nın şık golüyle 75. dakikada öne geçti ancak üstünlüğünü koruyamadı. Tuchel'in öğrencileri 87. dakikada Höler'in golüne engel olamadı. Mücadele 2-2 sona erdi.



Bayern Münih, ligde oynadığı son 5 maçta 3 puan kaybını yaşadı. Tuchel'in takımı 1 maçı eksik olan lider Leverkusen'in 7 puan gerisinde kaldı. Freiburg ise puanını 30'a çıkardı.



Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.



Ligin bir sonraki haftasında Bayern, Mainz'i ağırlayacak. Freiburg ise Bochum ile oynayacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU