Bayern Münih zirveden uzaklaşıyor!

Bundesliga 24. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kaldı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern Münih zirveden uzaklaşıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2024 00:25
Son güncelleme 02 Mart 2024 00:26
Bundesliga 24. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Freiburg ile karşılaştı.

Europa-Park Stadion'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Freiburg, 12. dakikada Christian Günter ile 1-0 öne geçti. Bayern Mathys Tel ile 35. dakikada eşitliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Bayern Jamal Musiala'nın şık golüyle 75. dakikada öne geçti ancak üstünlüğünü koruyamadı. Tuchel'in öğrencileri 87. dakikada Höler'in golüne engel olamadı. Mücadele 2-2 sona erdi.

Bayern Münih, ligde oynadığı son 5 maçta 3 puan kaybını yaşadı. Tuchel'in takımı 1 maçı eksik olan lider Leverkusen'in 7 puan gerisinde kaldı. Freiburg ise puanını 30'a çıkardı.

Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern, Mainz'i ağırlayacak. Freiburg ise Bochum ile oynayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery