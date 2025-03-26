Bayern Münih'te Alphonso Davies ve Dayot Upamecano sakatlandı

Bayern Münih, 1 ay önce 5 yıllık sözleşme yenileyen Kanadalı sol beki Alphonso Davies'in milli maçta yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağlarının yırtıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; X.com
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Bayern Münih'te Alphonso Davies ve Dayot Upamecano sakatlandı
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26 Mart 2025 12:45
Son güncelleme 26 Mart 2025 13:50

Alman kulübü Bayern Münih, milli futbolcuları Alphonso Davies ve Dayot Upamecano'nun sakatlandığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sol dizinden sakatlanan Fransız stoper Upamecano'nun birkaç hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Davies'in durumu daha ciddi.


Kanada Milli Takımıyla ABD ile oynanan CONCACAF Uluslar Ligi 3.'lük maçının henüz 12. dakikasında oyundan çıkan Davies'in çapraz bağlarının yırtıldığı açıklandı.

1 AY ÖNCE SÖZLEŞME YENİLENDİ

Bayern Münih, sezon sonunda kontratı sona erecek Alphonso Davies ile 1 ay önce 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

SEZONU KAPATTI

24 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki aylarda sahalardan uzak kalacağı ve ancak 2025-26 sezonu başında sahalara dönebileceği belirtildi.

"YOKLUKLARI BAYERN'E AĞIR BİR DARBE"

Milli maç aralarının hep bir sakatlık riski barındırdığını vurgulayan Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Ne yazık ki oyuncuların milli aralardan sakat dönme riski her zaman vardır, bu sefer özellikle bizi çok etkiledi. Alphonso Davies ve Dayot Upamecano'nun yokluğu Bayern için ağır bir darbe." ifadelerini kullandı.

Temmuz 2021'de Alman kulübü Leipzig'den Bayern Münih'e transfer olan Upamecano, burada iki Bundesliga ve iki Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Ocak 2019'da Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Vancouver'dan Alman kulübüne katılan Davies ise biri Şampiyonlar Ligi ve beşi Bundesliga şampiyonluğu olmak üzere Bayern Münih ile 13 kupa kaldırdı.

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