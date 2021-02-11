Bayern Münih, 6'da 6 yaptı. 🔥



🏆 Şampiyonlar Ligi

🏆 Süper Kupa

🏆 Bundesliga

🏆 Almanya Kupası

🏆 Almanya Süper Kupası

🏆 Dünya Kulüpler Kupası pic.twitter.com/tVZhyJ81jk



— Sporx (@sporx) February 11, 2021

'Bir teknik adam, bir takıma ne kadar etki edebilir?' sorusunun kanlı canlı örneği; Hansi Flick, Bayern Münih. 🔥🔥🔥



🥅68 maç

✅58 galibiyet

🤝5 beraberlik

❌5 mağlubiyet

🏆6 KUPA pic.twitter.com/q8Z9kunTvN



— Sporx (@sporx) February 11, 2021

FIFA Dünya Kulüpler Kupası Finali'nde Alman devi Bayern Münih ile Meksika'nın önde gelen ekibi Tigres UANL karşı karşıya geldi. Katar'da Education City Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan Bayern Münih oldu.Kupayı 2013'te kazanan Bayern Münih, Tigres'i tek golle geçerek ikinci kez bu sevinci yaşadı.İlk kez finale yükselen Tigres ise kupaya uzanma hayalini gerçekleştiremedi.Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Fransız sağ bek Benjamin Pavard kaydetti.Alman devinde teknik direktör Hansi Flick, ikinci yarının 64. dakikasında Serge Gnabry'yi, 73. dakikada ise Leroy Sane, Kingsley Coman ve Robert Lewandowski gibi yıldız oyuncularını kenara aldı.Tigres'te Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Diego Reyes maça 11'de başladı ve 90 dakika görev yaptı.Bavyera temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Almanya Süper Kupa, Bundesliga ve Almanya Kupası'nın ardından bu turnuvadan da zaferle ayrılarak bir sezonu 6 kupayla kapattı.