Bayern Münih dünyanın en büyüğü oldu!

Bayern Münih, Meksika ekibi Tigres'i 1-0 yenerek ikinci kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Bayern Münih dünyanın en büyüğü oldu!
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11 Şubat 2021 22:54
FIFA Dünya Kulüpler Kupası Finali'nde Alman devi Bayern Münih ile Meksika'nın önde gelen ekibi Tigres UANL karşı karşıya geldi. Katar'da Education City Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan Bayern Münih oldu.

Kupayı 2013'te kazanan Bayern Münih, Tigres'i tek golle geçerek ikinci kez bu sevinci yaşadı.
İlk kez finale yükselen Tigres ise kupaya uzanma hayalini gerçekleştiremedi.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Fransız sağ bek Benjamin Pavard kaydetti.

Alman devinde teknik direktör Hansi Flick, ikinci yarının 64. dakikasında Serge Gnabry'yi, 73. dakikada ise Leroy Sane, Kingsley Coman ve Robert Lewandowski gibi yıldız oyuncularını kenara aldı.

Tigres'te Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Diego Reyes maça 11'de başladı ve 90 dakika görev yaptı.

Bavyera temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Almanya Süper Kupa, Bundesliga ve Almanya Kupası'nın ardından bu turnuvadan da zaferle ayrılarak bir sezonu 6 kupayla kapattı. 

 



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