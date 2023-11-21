Bayern'in sürpriz hedefi: Tomiyasu

Bayern Münih, Arsenal'den Takehiro Tomiyasu'yu kadrosuna katmak istiyor.



Sky'da yer alan habere göre, Alman ekibinin 25 yaşındaki futbolcuyu hem savunmanın merkezinde hem de sağında forma giyebilmesi nedeniyle renklerine bağlamak istediği aktarıldı.



Arsenal'in ise 25 yaşındaki oyuncusunu kesinlikle satmayı düşünmediği belirtildi. Bayern'in bu nedenle ara transfer döneminde Tomiyasu'yu kadrosuna katamasa da oyuncuyu yaz transfer dönemi için izlemeye devam edeceği vurgulandı.



Japon savunma oyuncusunun Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.





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