Bayern, deplasmanda 3 golle yıkıldı!

Almanya Bundesliga 21. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı.



Borussia-Park'ta oynanan maçı Mönchengladbach 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Stindl, 55. dakikada Hofmann ve 84. dakikada Marcus Thuram kaydetti. Bayern'in golleri 35. dakikada Choupo Moting ve 90+3. dakikada Mathys Tel'den geldi.



Bayern Münih'te Upamecano, 8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bayern bu sonuçla 13 maç sonra mağlup oldu ve ligdeki 2. yenilgisini aldı.



Alınan bu sonucun ardından Mönchengladbach puanını 29'a çıkardı. Bayern Münih 43 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Union Berlin'i ağırlayacak. Mönchengladbach ise Mainz deplasmanına gidecek.





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