Batshuayi'den maç sonrası dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'ın deneyimli golcüsü Michy Batshuayi, Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Batshuayi'den maç sonrası dikkat çeken paylaşım
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22 Ocak 2025 09:03
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi.

Maça yedek başlayan ve 86. dakikada Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Batshuayi'nin paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

 

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